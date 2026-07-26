Vyanzo vya Pakistani: Juhudi za wapatanishi za kusimamisha vita zimeimarishwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, vyanzo vya serikali ya Pakistani Jumapili viliiambia Anadolu ya Uturuki: Wapatanishi – Pakistani na Qatar – wameimarisha kubadilishana ujumbe kati ya Marekani na Iran baada ya pande zote mbili kuwasilisha majibu yao kwa mfumo wa pamoja wa kumaliza vita vyao vya miezi kadhaa.

Vyanzo hivyo viliongeza kwamba hatua hii ilitokea baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuagiza kusitisha mashambulizi ya uchokozi baada ya wiki mbili za mashambulizi mfululizo ya usiku.

Kwa mujibu wa afisa mmoja anayefahamu mambo, mwanzoni mwa wiki hii, Islamabad na Doha zilipendekeza mfumo wa pamoja wa kupunguza mvutano na kuziomba Marekani na Iran kurudi "kama hatua ya kwanza" kwenye misimamo yao kabla ya Julai 9 ili kuanza tena mazungumzo yaliyokwama kwa ajili ya kumaliza kabisa mzozo.

Ingawa vyanzo havikuelezea maelezo ya majibu, vilisema kwamba pande zote mbili zimetoa ridhaa yao kwa mazungumzo na diplomasia kwa ajili ya kumaliza uhasama wa hivi karibuni na kurudi kwenye meza ya mazungumzo.

Vyanzo hivyo vilisema kwamba kusitishwa kwa mashambulizi kutoka kwa pande zote mbili kumeongeza matumaini ya kuanza tena kwa mazungumzo yaliyokwama.