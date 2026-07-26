Centcom inadai kubadilisha njia ya meli 12 za biashara

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Kamandi Kuu ya Jeshi la Kigaidi la Marekani (CENTCOM) leo Jumapili kwa kuchapisha ujumbe ilidai kuwa hadi sasa imebadilisha njia ya meli 12 za biashara katika mfumo wa mpango unaoitwa "mzingiro wa baharini".

Taasisi hii ya kigaidi, ikiendeleza madai yake kwa lengo la kuimarisha morali ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran, ilidai: Mzingiro wetu wa baharini dhidi ya Iran bado unaendelea. Hadi Julai 25 (jana, Jumamosi), tumebadilisha njia ya meli 12 za biashara zilizojaribu kukiuka mzingiro, na kuzima meli 2 ambazo zilikataa kulizingatia. Leo pia tumekagua tanki ya "Charmnar" katika Bahari ya Arabia kabla ya kuendelea na safari yake!

Taasisi hiyo ya kigaidi hapo awali pia ilikuwa imetoa madai kama hayo.