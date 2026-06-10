IRGC Yathibitisha Kushambulia Makao Makuu ya Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani Bahrain Kwa Kutumia Droni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps) wametangaza kuwa wamefanya shambulizi la ndege zisizo na rubani dhidi ya makao makuu ya Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani nchini Bahrain alfajiri ya Jumatano.



Taarifa ya IRGC imesema kuwa shambulizi hilo limefanyika kama jibu kwa kile ilichokiita mashambulizi ya upande wa Marekani dhidi ya maeneo kadhaa ya Iran, yakiwemo Jasak, Sirik na Qeshm katika Mkoa wa Hormozgan kusini mwa nchi.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi ya awali ya Marekani yalisababisha uharibifu katika miundombinu ya mawasiliano katika eneo la Sirik pamoja na kuharibiwa kwa matangi ya maji katika kisiwa cha Qeshm.



IRGC imeeleza kuwa katika kujibu hatua hizo, vikosi vyake vya majini vilitekeleza shambulizi la ndege zisizo na rubani dhidi ya kituo cha Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani kilichopo Bahrain, likidai kuwa operesheni hiyo ilifanyika saa 2:30 alfajiri kwa saa za eneo husika.



Jeshi hilo limeongeza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya majibu yake ya moja kwa moja dhidi ya kile linachokiita uchokozi unaoendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, likisisitiza kuwa litajibu kwa nguvu zaidi dhidi ya vitisho vyovyote vya kijeshi.