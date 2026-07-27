Baghaei: Shambulizi la Ukraine dhidi ya Meli ya Iran ni Uchokozi Hatari, Hatutaacha Bila Jibu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Esmaeil Baghaei, amelaani vikali shambulizi la Ukraine dhidi ya meli ya Iran.

Baghaei amesema kuwa shambulizi hilo ni kitendo kisicho halali na kinachokiuka Mkataba wa Umoja wa Mataifa, akiwataka wanaounga mkono Ukraine kubeba jukumu la hatua hiyo.

Amesisitiza kuwa kulenga meli ya Iran ni uchokozi hatari ambao Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitauacha bila jibu, akisema kuwa wahusika wa hatua hiyo wanapaswa kuwajibika.

Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kwamba Tehran itachukua hatua zinazofaa katika kukabiliana na kitendo hicho, kwa kuzingatia kulinda maslahi na usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.