Mamlaka ya Palestina: Serikali ya Netanyahu Inawajibika Kikamilifu kwa Kuongezeka kwa Mvutano Katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Taarifa kutoka Palestina, Uongozi wa Mamlaka ya Palestina umeishutumu serikali ya Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, kwa kuwajibika kikamilifu kwa kuongezeka kwa mvutano na hali ya wasiwasi katika Ukingo wa Magharibi.

Mamlaka hiyo imesema kuwa serikali yenye misimamo mikali ya utawala wa Israel inawajibika kikamilifu kwa uhalifu wa kila siku unaofanywa na makundi ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya wananchi wa Palestina wasio na ulinzi.

Katika taarifa yake, Mamlaka ya Palestina imeonya kwamba kuendelea kwa sera za kuchochea mvutano, ikiwa ni pamoja na kupanuka kwa ujenzi wa makazi ya walowezi na kuimarishwa kwa hatua za kijeshi, kunazidisha hali ya wasiwasi katika Ukingo wa Magharibi.

Imeongeza kuwa kuendelea kwa mwenendo huo kunaweza kuusukuma Ukingo wa Magharibi kuelekea katika mvutano mkubwa zaidi na mlipuko wa hali ya mambo, hali ambayo inaweza kusababisha kuzorota zaidi kwa usalama na utulivu katika eneo hilo.

Mamlaka ya Palestina imesisitiza kuwa sera za upanuzi wa makazi ya walowezi, pamoja na hatua za kijeshi na mashambulizi dhidi ya Wapalestina, zinaendelea kuongeza hatari ya kuzuka kwa machafuko makubwa zaidi katika Ukingo wa Magharibi.