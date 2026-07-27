Mahakama ya Kimataifa ya Jinai Inaitwa “Fisadi” Kwa Sababu Imethubutu Kumchunguza Mhalifu Anayeungwa Mkono na Washington

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya Kisheria na Kimataifa, Kazem Gharibabadi, amejibu madai ya Marekani dhidi ya Mahakama ya Kimataifa ya Jinai.

Gharibabadi ameandika katika ujumbe kwenye akaunti yake ya mitandao ya kijamii kwamba Waziri Mkuu wa Utawala wa Kizayuni wa Israel, ambaye anatafutwa na mahakama kwa mujibu wa hati ya kukamatwa iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai, amethubutu kudai kwamba Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani amemuahidi kuchukua hatua dhidi ya mahakama hiyo inayomchunguza.

Naibu Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran amesema Mahakama ya Kimataifa ya Jinai inaitwa “fisadi” kwa sababu tu imethubutu kumchunguza mhalifu anayeungwa mkono na Washington.

Gharibabadi amesisitiza kuwa msimamo wa Marekani dhidi ya Mahakama ya Kimataifa ya Jinai unaonyesha viwango viwili katika suala la uwajibikaji wa kisheria kimataifa, hasa pale ambapo uchunguzi wa mahakama hiyo unawahusu viongozi wanaoungwa mkono na Marekani.