Hispania: Hakuna suluhu ya kijeshi kwa mivutano katika Asia ya Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RIA Novosti, José Manuel Albares, Waziri wa Mambo ya Nje wa Hispania, leo Jumatatu kuhusiana na uchokozi wa usiku uliopita wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran alitangaza: «Kurejea tena kwa vurugu kutaleta mateska zaidi.»

Waziri wa Mambo ya Nje wa Hispania kisha akaongeza: «Mazungumzo na diplomasia pekee ndio yanayohakikisha amani na utulivu katika eneo hili. Kwa msingi huu, kupunguza mara moja mivutano ni muhimu. Hakuna suluhu ya kijeshi katika Mashariki ya Kati (Asia ya Magharibi).»

Kauli za José Manuel Albares kuhusu «mazungumzo na diplomasia» zinatolewa wakati uchokozi miwili ya awali ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran, ambayo ilifanywa kinyume na sheria zote za kimataifa, ilitokea wakati wa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington na kwa ulimwengu wote ilithibitisha kwamba Marekani na utawala huu wa uwongo hawataki kamwe mazungumzo.