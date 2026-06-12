«Netanyahu» amenaswa kati ya nyundo ya wapinzani wa ndani na tanuri ya shinikizo za Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Shehab, vyombo vya habari vya Kizayuni vimetangaza kwamba kwa mujibu wa uchambuzi wa Israel na Marekani, Waziri Mkuu wa utawala huu Benjamin Netanyahu amenaswa kati ya maoni ya umma ndani ya Israel yanayosisitiza umuhimu wa kuwashinda Iran na Hezbollah, na shinikizo la Rais wa Marekani anayetaka kusitishwa kwa vita na kutiwa saini makubaliano.

Hali hii ya msukosuko ya Netanyahu inakuja wakati kura za maoni zilizochapishwa katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu zinaonyesha kuwa zaidi ya 60% ya Waisraeli hawako tayari kumuona Netanyahu tena kama mgombea wa uwaziri mkuu. Wakati huo huo, nafasi ya vyama vya muungano wake ikilinganishwa na wapinzani inapungua.

Hali hii imesababisha kwamba makubaliano yoyote kati ya Marekani na Iran, na maneno ya Trump ya siku mbili zilizopita kwamba hajui kama Netanyahu atashiriki katika uchaguzi ujao au la, yamerejea tena kuwa kitovu cha tahadhari.