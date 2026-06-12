Chanzo Chafichua Rasimu ya Vipengele 14 vya Makubaliano Yanayodaiwa Kupendekezwa kati ya Iran na Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Shirika la Habari la Mehr limeripoti kuwa chanzo kilicho karibu na timu ya mazungumzo ya Iran kimefichua rasimu ya hati ya maelewano kati ya Iran na Marekani yenye vipengele 14.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, rasimu hiyo inajumuisha mambo yafuatayo:

1. Kusitishwa mara moja na kwa kudumu kwa mapigano katika maeneo yote ya vita, ikiwemo Lebanon.

2. Marekani kujitolea kutohusika katika masuala ya ndani ya Iran na kuheshimu mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

3. Kuondolewa kikamilifu kwa mzingiro wa baharini ndani ya siku 30.

4. Marekani kuondoa majeshi yake kutoka maeneo yanayoizunguka Iran.

5. Kufunguliwa tena kwa Mlango wa Hormuz ndani ya siku 30 kwa utaratibu utakaoandaliwa na Iran.

6. Kusimamishwa kwa vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta, bidhaa za petrokemikali na bidhaa zake, pamoja na kuipa Iran haki ya kupata kikamilifu mali na rasilimali zake za kifedha.

7. Marekani na washirika wake kuwasilisha mpango wa ujenzi upya wa Iran wenye thamani isiyopungua dola bilioni 300.

8. Kufanyika kwa mazungumzo ya siku 60 ili kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu suala la nyuklia, kuondolewa kwa vikwazo vya msingi na vya sekondari vya Marekani, pamoja na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Bodi ya Magavana ya Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA).

9. Iran kuthibitisha kuendelea kuheshimu Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Silaha za Nyuklia (NPT) kwa kutotengeneza silaha za nyuklia.

10. Katika kipindi cha mazungumzo, Marekani kutoongeza wanajeshi wake katika eneo hilo wala kuweka vikwazo vipya dhidi ya Iran.

11. Kuachiliwa kwa dola bilioni 24 za mali za Iran zilizogandishwa ndani ya kipindi cha mazungumzo ya siku 60, huku nusu ya fedha hizo zikitolewa kabla ya kuanza kwa mazungumzo.

12. Kuanzishwa kwa utaratibu wa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa makubaliano.

13. Makubaliano ya mwisho kuidhinishwa kupitia azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

14. Mazungumzo ya mwisho kutokuanza kabla ya kutolewa kwa nusu ya fedha zilizogandishwa, kusimamishwa kwa vikwazo vya mafuta na kuondolewa kwa mzingiro wa baharini. Aidha, makubaliano ya mwisho yatahusu tu hatima ya urutubishaji wa nyuklia, kuondolewa kwa vikwazo na mpango wa kuijenga upya uchumi wa Iran, huku programu ya makombora ya Iran na uungaji mkono wake kwa makundi ya muqawama vikiondolewa kabisa katika ajenda ya mazungumzo.