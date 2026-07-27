Yahya Sari: Maeneo nyeti kwenye njia ya usafirishaji wa mafuta ya Saudi yalishambuliwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa Kikosi cha Wanajeshi cha Yemen, alisema: „Maeneo kadhaa nyeti kwenye njia ya usambazaji na usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka mashariki mwa Saudi kwenda Yanbu yalishambuliwa kwa ndege zisizo na rubani kadhaa.“

Msemaji wa Kikosi cha Wanajeshi cha Yemen kisha akaongeza: „Kitendo hiki kilifanywa kama jibu la ukiukaji wa anga ya Yemen na ndege za adui wa Saudi.“

Wakati huo huo, kampuni ya Windward inayofanya kazi katika uwanja wa upelelezi wa baharini iliripoti awali kwamba upakiaji wa mafuta ghafi katika bandari ya Yanbu nchini Saudi baada ya tarehe 19 Julai mwaka huu umepungua kwa asilimia 40.