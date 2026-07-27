Iran itajilinda kwa nguvu dhidi ya tishio lolote

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Reza Aref, Makamu wa kwanza wa Rais, katika mkutano wa Baraza la Makamu wa Waziri wa Wizara ya Viwanda, Madini na Biashara – baada ya kushukuru utendaji wa wizara hiyo wakati wa vita vya pili na vya tatu vya uvamizi na ujenzi wa vituo vya viwanda vilivyoharibiwa – alisema: „Adui katika vita vya Ramadhani alilenga viwanda vya nchi kimakusudi, lakini mchakato wa ujenzi ulifanyika kwa kasi na ubora ufaao.“

Alibainisha kuwa vita vya hivi karibuni vilikuwa vita vya teknolojia, na kuongeza: „Adui aliingia uwanjani kwa kutumia teknolojia za kisasa kabisa, lakini wanasayansi wachanga na wataalamu wa nchi hawakumruhusu kufikia malengo yake, na uwezo wa ulinzi wa nchi uliendelea kuboreka wakati wote wa vita.“

Makamu wa kwanza wa Rais, akirejelea mwenendo wa maendeleo ya viwanda nchini baada ya Mapinduzi ya Kiislamu, alisema: „Lengo lilikuwa kubadilisha tasnia ya kuunganisha kuwa tasnia ya ndani na yenye msingi wa maarifa, na kwa msingi huo, maendeleo ya utafiti na maendeleo na uhusiano kati ya viwanda na vyuo vikuu viliwekwa kwenye ratiba. Pia, katika mwongozo wa maendeleo ya mtazamo, kupatikana kwa nafasi ya kwanza katika eneo hilo kupitia maendeleo ya viwanda kulingana na teknolojia mpya kulitabiriwa.“

Aref, akielezea hali ya baada ya vita, alisisitiza umuhimu wa kupanusha ushirikiano wa kiuchumi na nchi za eneo hilo, majirani na wanachama wa miungano kama ECO, SCO, BRICS na Umoja wa Kiuchumi wa Eurasia, na akasema: „Mradi wa kuogofya Iran umeshindwa, na mkakati wa Jamhuri ya Kiislamu ni kupanua ushirikiano wa kikanda na kimataifa.“