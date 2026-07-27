Harakati ya Ansarullah wa Yemen Yaikosesha Saudi Arabia Dola Milioni 504 kwa Kuzuia Meli zake Kupita Mlango Bahari wa "Bab al-Mandab"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Takwimu za Windward Marine zimekadiria kuwa Saudi Arabia imepata hasara inayofikia dola milioni 504 kutokana na athari za kufungwa kwa njia za kimkakati za usafirishaji baharini, ikiwemo Mlango wa Hormuz na Mlango wa Bab al-Mandab.

Kwa mujibu wa takwimu hizo, hasara hiyo inadaiwa kuwa sawa na takribani asilimia 90 ya mapato ya mafuta ya Saudi Arabia, jambo linaloonyesha athari kubwa za vikwazo vya usafirishaji wa baharini kwa uchumi wa nchi hiyo.

Hatua ya Yemen ya kuzuia meli zinazohusishwa na Saudi Arabia kupita katika Mlango wa Bab al-Mandab imeendelea kusababisha changamoto kubwa kwa shughuli za usafirishaji wa baharini na kuongeza gharama za kiuchumi kwa Saudi Arabia.

Mlango wa Bab al-Mandab ni mojawapo ya njia muhimu za kimataifa za usafirishaji wa bidhaa na mafuta, hivyo kuzuiwa kwa meli kupita katika eneo hilo kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa biashara na usafirishaji wa mafuta.

Kwa mtazamo wa wakosoaji wa sera za Saudi Arabia katika eneo hilo, hatua hiyo inaonyesha kile wanachokieleza kwa kauli: “Saudia inavuna ilichopanda.”