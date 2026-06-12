Ombi la Guterres kwa Iran na Marekani kufikia makubaliano ya amani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Reuters, António Guterres alionyesha wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa mivutano katika Mashariki ya Kati.

Guterres, bila kuzitaja mashambulizi haramu na yasiyo na haki ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran na ukiukaji unaoendelea wa mapatano ya kusitisha mapigano na wavamizi, alizitaja pande zinazohusika kuwa warudi katika utekelezaji kamili wa kusitisha mapigano na kuepusha kuzorota zaidi kwa hali.

Aliongeza kuwa kuendelea kwa hali hii kunaweza kusababisha kuanza tena kabisa kwa mzozo na kuwa na matokeo yasiyotabirika kwa eneo hili na dunia, hasa kwa nchi zilizo hatarini zaidi.

Guterres pia alisisitiza kwamba haki na uhuru wa usafiri wa baharini lazima uheshimiwe kwa mujibu wa sheria za kimataifa, na pande zote lazima zifuate majukumu yao chini ya sheria za kimataifa na kuchukua hatua zote za tahadhari zinazowezekana kulinda raia.

Msemaji wa Umoja wa Mataifa akifafanua msimamo huu alisema: "Katibu Mkuu anasisitiza tena kwamba njia pekee ya kusonga mbele ni mazungumzo ya kweli. Ninawataka Marekani na Iran kuongeza juhudi zao kufikia makubaliano ya amani, ya kina na ya kudumu ambayo yanaendeleza amani na usalama wa kikanda na kimataifa."