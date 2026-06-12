Marekani kupanga kupunguza msaada wa kijeshi kwa operesheni za NATO barani Ulaya

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, gazeti la New York Times kwa kunukuu maafisa wa Ulaya limeripoti kwamba Marekani inapanga kupunguza idadi ya ndege na manowari za kivita zinazotolewa kwa operesheni za NATO Ulaya.

Habari hii inakuja wakati ripoti zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Ulaya zinaashiria mpango wa Marekani wa kupunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kijeshi ndani ya NATO. Hatua ambayo inaweza kuwa ishara ya kuongezeka kwa nyufa za kiusalama ndani ya muungano huu wa kijeshi na uwezekano wa Washington kujiondoa kabisa ndani yake.

Kulingana na ripoti za vyombo hivi vya habari, Marekani inanuia kupunguza kwa kiasi kikubwa mchango wake wa kijeshi katika kusaidia washirika wake wa Ulaya wakati wa migogoro. Suala hili pia litajumuisha kupunguza kwa utumaji wa ndege za kivita, manowari za kivita, nyambizi na ndege za kujaza mafuta.

Ufa huu kati ya pande zote mbili za Atlantiki umeongezeka zaidi baada ya Trump kukosoa wanachama wa NATO kwa kutotoa msaada wa kutosha kwa mipango ya Washington ya uvamizi dhidi ya Iran.