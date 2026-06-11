Sanaa: Mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yanauelekeza eneo kwenye vita kubwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Al-Masirah, Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya Sanaa katika taarifa yake ilisisitiza: Kuendelea kwa uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran kutaupeleka eneo hili kwenye vita kubwa zaidi ambayo itakuwa na matokeo hatari kwa eneo hili na dunia.

Wizara hiyo pia ilionya kwamba kuendelea kwa mashambulizi haya kunaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama, biashara ya kimataifa na masoko ya mafuta na nishati, na kutishia utulivu wa uchumi wa dunia.

Mwishoni mwa taarifa hii imesemwa: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina haki halali ya kujilinda, ulinzi wa uhuru wake wa kitaifa na uadilifu wa ardhi yake, na ina haki ya kujibu uvamizi wowote unaolenga usalama na utulivu wake.