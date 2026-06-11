Urusi Yapinga Wito wa Kurejesha Ukaguzi wa Nyuklia Iran, Yailaumu Marekani na Washirika Wake

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwakilishi wa Urusi mjini Vienna amekosoa vikali wito unaotolewa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa kuanza tena mara moja ukaguzi wa vituo vyake vya nyuklia, akisema kuwa hatua hiyo haina msingi na haifai katika mazingira ya sasa.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wito huo umetolewa zaidi na Marekani, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa, lakini Urusi imesema nchi hizo ndizo zilizochangia kuzorota kwa hali ya sasa kupitia hatua zake ambazo zimeelezwa kuwa za uzembe na zisizozingatia athari zake.

Mwakilishi huyo pia alieleza kuwa Marekani pamoja na Israel zilishambulia vituo vya nyuklia vya Iran vilivyo chini ya usimamizi wa International Atomic Energy Agency mwezi Juni 2025, na baadaye tena katika kipindi cha Februari hadi Machi 2026.

Aliongeza kuwa wakati wa ukaguzi wa kawaida uliofanywa na IAEA katika vituo hivyo, hakukuwa na ushahidi wowote wa kuhamishwa au kutumika vibaya kwa vifaa vya nyuklia kwa malengo yasiyo ya amani.

Urusi imesisitiza kuwa hali ya sasa inahitaji tahadhari na diplomasia badala ya kuongeza shinikizo, ikionya kuwa hatua za haraka za kisiasa zinaweza kudhoofisha ushirikiano kati ya Iran na IAEA na kuongeza mvutano zaidi katika eneo hilo nyeti.