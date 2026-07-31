Khaled Qadumi: Njia ya Upinzani Itaendelea Hadi Ushindi Kamili

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Khaled Qadumi, mwakilishi wa vuguvugu la Hamas mjini Tehran, alisisitiza: Damu ya mashahidi, na mbele yao shahidi Ismail Haniyeh, mwenyekiti wa zamani wa ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Hamas, itaimarisha uthabiti wa mstari wa upinzani na kuusababishia kuendelea.

Kwa mujibu wa ripoti ya akaunti ya vuguvugu la "Upinzani wa Kiislamu wa Palestina" kwenye mitandao ya kijamii, Khaled al-Qadumi katika hotuba yake kwenye hafla ya kuadhimisha miaka miwili tangu kifo cha shahidi Ismail Haniyeh mjini Tehran, alisema: Haniyeh kwa imani yake, ikhlasi na jihadi yake akawa mfano wa kudumu kwa taifa la Palestina na vikundi na nguvu zote za upinzani, na akathibitisha kwamba kifo cha shahidi sio mwisho wa njia bali ni mwanzo wa kuendelea kwa njia ya heshima, uhuru na utu.

Qadumi alisisitiza: Kama vile shahidi Haniyeh alivyokuwa akisisitiza daima, mauaji ya viongozi na makamanda hayatashusha bendera ya upinzani, na njia hii itaendelea hadi kufikia ushindi.

Aliporejelea mkutano wake wa mwisho na shahidi Haniyeh mjini Tehran, alikumbusha imani yake na utayari wake wa daima wa kifo cha shahidi na akaongeza: Haniyeh alikiangalia kifo cha shahidi kama ndoto ya kila mujahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hatimaye akafikia ndoto yake.

Mwakilishi wa vuguvugu la Hamas mjini Tehran pia alisisitiza umuhimu wa umoja wa umma wa Kiislamu na uratibu kati ya vikundi vya upinzani, na pia ulazima wa kuendelea kwa msaada kwa taifa la Palestina.