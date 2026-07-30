Ndege Tatu za F-35 Zadaiwa Kuangamizwa na IRGC katika Kituo cha Anga cha Al-Azraq Jordan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza kuwa ndege za kivita za Jeshi lake la Anga zimefanya mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya eneo la kutua na matengenezo ya ndege za kivita aina ya F-35 zinazohusishwa na Marekani katika Kituo cha Anga cha Al-Azraq nchini Jordan.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IRGC, mashambulizi hayo yalifanyika asubuhi ya leo, ikiwa ni hatua ya kujibu kile ambacho jeshi hilo limekiita “uhalifu wa adui wa Marekani katika Kisiwa cha Qeshm.”

Taarifa hiyo imeeleza kuwa mashambulizi hayo yalilenga eneo maalumu la kutua na matengenezo ya ndege za F-35 katika kituo hicho cha anga.

IRGC imedai kuwa, kutokana na mashambulizi hayo, ndege tatu za kivita aina ya F-35 zimeangamizwa kabisa, huku ndege nyingine tatu zikiharibiwa vibaya.