Mashambulizi ya Saudi Arabia na Marekani dhidi ya Hashd al-Shaabi Yazua Maswali Kufuatia Ziara ya Waziri Mkuu wa Iraq Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mashambulizi yaliyofanywa jana na Saudi Arabia pamoja na Marekani dhidi ya vikosi vya Hashd al-Shaabi nchini Iraq yameripotiwa kusababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 20 wa Iraq.

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari vinavyounga mkono Muqawama, mashambulizi hayo yameibua hisia kali na maswali kuhusu muda wake, yakitokea mara baada ya ziara ya Waziri Mkuu mpya wa Iraq nchini Marekani na mkutano wake na Rais Donald Trump.

Wachambuzi wa kisiasa wanaonukuliwa na vyombo hivyo wanaeleza kuwa tukio hilo linaweza kuongeza shinikizo kwa serikali ya Baghdad, huku wakitarajia serikali ya Iraq kulaani mashambulizi hayo na kutaka kuheshimiwa kwa mamlaka na uhuru wa taifa hilo.

Hata hivyo, hadi sasa haijathibitishwa rasmi kuwa ziara ya Waziri Mkuu wa Iraq nchini Marekani ina uhusiano wa moja kwa moja na mashambulizi hayo.

Serikali ya Iraq inatarajiwa kutoa msimamo wake rasmi kuhusu tukio hilo kadiri uchunguzi na tathmini zinavyoendelea.