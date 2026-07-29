Zakharova: Shambulio la Ukraine dhidi ya Meli ya Iran ni Mfano wa Wazi wa Kitendo cha Kigaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amelaani kile alichokitaja kuwa ni shambulio la Ukraine dhidi ya meli ya Iran katika Bahari ya Caspian, akisema hatua hiyo ni mfano wa wazi wa kitendo cha kigaidi.



Zakharova amesema kuwa shambulio hilo linaendana na vigezo vinavyotambuliwa kimataifa kuhusu vitendo vya ugaidi, akidai kuwa tukio hilo linaonyesha kurejea kwa hali ya uharamia katika dunia.



Msemaji huyo wa Urusi amesisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya vyombo vya usafiri baharini yanahatarisha usalama wa kimataifa na yanahitaji kuchukuliwa kwa uzito katika mfumo wa sheria za kimataifa.



Kauli hiyo imekuja baada ya Urusi kutoa msimamo wake kuhusu tukio hilo, huku ikisisitiza kulindwa kwa usalama wa meli na njia za usafirishaji katika maji ya kimataifa.