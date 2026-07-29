Madai Yaasema Hali ya Afya ya Trump Yazidi Kuzorota; Waandishi Wayaunganisha na Vita dhidi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– taarifa zinazozunguka katika baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii zinadai kuwa hali ya afya ya Rais wa Marekani, Donald Trump, imeendelea kuzorota, huku watu wanaodaiwa kuwa wa karibu naye wakielezwa kushindwa kuelewa namna ya kukabiliana na hali hiyo.

Kwa mujibu wa madai hayo, Trump anadaiwa kuwa na mabadiliko ya kitabia, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa hasira na hali ya kukata tamaa, jambo ambalo waandishi wa taarifa hizo wanalihusisha na mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Aidha, taarifa hizo zinadai kuwa hata hali ya mwili wa Trump imekuwa ikizua mjadala, zikieleza kuwa anatokwa na harufu kali isiyopendeza.

Waandishi wa taarifa hizo wanatafsiri hali hiyo kuwa ni ishara ya adhabu ya Mwenyezi Mungu kutokana na maamuzi yake ya kisiasa na kijeshi.