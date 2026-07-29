Radiamali ya Al-Wefaq kwa Mawasiliano ya Mfalme wa Bahrain na Rais wa utawala wa Kizayuni: Ushirikiano na Tel Aviv hauleti usalama

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jumuiya ya Kiislamu ya Al-Wefaq nchini Bahrain imesema kuwa mawasiliano ya simu kati ya Mfalme wa Bahrain na Rais wa utawala wa Kizayuni yamefanyika wakati ambapo eneo la Mashariki ya Kati linahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote kukomesha uhusiano na utawala huo, na imeeleza kuwa hatua hiyo ni kutoka nje ya msimamo wa pamoja wa kitaifa na wa wananchi.

Jumuiya ya Kiislamu ya Al-Wefaq nchini Bahrain imesema kuwa mawasiliano ya simu kati ya Mfalme wa Bahrain na Rais wa utawala wa Kizayuni yamefanyika wakati ambapo eneo la Mashariki ya Kati linahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote kukomesha uhusiano na utawala huo, na imeeleza kuwa hatua hiyo ni kutoka nje ya msimamo wa pamoja wa kitaifa na wa wananchi

Katika taarifa yake, Al-Wefaq imesisitiza kuwa serikali ya Bahrain inaendelea kutegemea utawala ambao hauna uhalali wala heshima katika jamii ya kimataifa. Aidha, imeeleza kuwa kudhani utawala huo unaweza kuipatia Bahrain kinga ya kisiasa au kiusalama ni tathmini isiyo sahihi ya hali halisi ya kikanda na kimataifa.

Al-Wefaq imekumbusha kuwa miaka mitano imepita tangu kusainiwa kwa Mikataba ya Abraham (Abraham Accords), ikieleza kuwa mikataba hiyo imetumika tu kama mwavuli wa kidiplomasia wa kuendeleza uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari dhidi ya wananchi wa Palestina, bila kuwa na mchango wowote katika kumaliza mateso yao. Haya yanajiri huku mashambulizi katika Ukanda wa Gaza, Ukingo wa Magharibi na magereza ya utawala wa Kizayuni yakiendelea kuongezeka.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa vita vinavyoanzishwa mara kwa mara na utawala wa Kizayuni katika eneo vinaonyesha wazi kuwa utawala huo ni tishio la kimkakati kwa usalama wa kitaifa wa nchi za eneo hilo. Kwa mujibu wa Al-Wefaq, kushirikiana au kufanya muungano na utawala huo kunapingana waziwazi na msimamo wa wananchi wa Bahrain pamoja na makubaliano ya pamoja ya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu.

Aidha, Al-Wefaq imeonya kuwa kuendelea na sera hiyo kutasababisha kuongezeka kwa vitisho vya kiusalama na kudhoofisha uwezo wa taifa.

Mwishoni mwa taarifa yake, Jumuiya ya Al-Wefaq imeitaka serikali ya Bahrain ijiunge na juhudi za kikanda za kupunguza mvutano, ijitenge na ajenda za Marekani na utawala wa Kizayuni, na kuhakikisha kuwa maamuzi ya nchi yanaongozwa na mamlaka kamili ya kitaifa.

Vilevile, jumuiya hiyo imesisitiza kuwa mawasiliano na Rais wa utawala wa Kizayuni hayana uhalali wa kitaifa na yanaonyesha serikali imejitenga na matakwa na msimamo wa wananchi wa Bahrain.