IRGC: Ndege tatu za F-35 za Marekani zaangamizwa, nyingine tatu ziharibiwa katika kituo cha Al-Azraq nchini Jordan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) imetoa Taarifa Na. 55, ikieleza hatua za kijeshi zilizochukuliwa kufuatia shambulizi lililodaiwa kufanywa na Marekani dhidi ya nyumba za makazi katika Kisiwa cha Qeshm.

Taarifa hiyo imeanza kwa Aya ya Qur’an Tukufu:



﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾



“Wameruhusiwa wale wanaopigwa vita, kwa sababu wamedhulumiwa. Na hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kuwasaidia.”

(Surat Al-Hajj: 39).



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, IRGC imewapongeza wananchi wa Jordan, hususan baadhi ya wasomi na watu mashuhuri waliotoa misimamo kuhusu matukio ya sasa, ikisema mshikamano wao umeendelea kumweka adui katika hali ngumu na kumzuia kutekeleza malengo yake.

Taarifa hiyo imedai kuwa katika masaa ya alfajiri, Marekani ilitumia vituo vya kijeshi vilivyopo nchini Jordan kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya nyumba mbili za makazi katika Kisiwa cha Qeshm, kwa kutumia mabomu ya kutoboa ngome. Kwa mujibu wa madai hayo, mashambulizi hayo yaliwaua baba, mama na mtoto mmoja wa familia, huku watoto wengine wawili wakijeruhiwa.

IRGC imesema kuwa, kwa kujibu shambulizi hilo, Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha Walinzi wa Mapinduzi kilifanya mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya eneo la kuhifadhi na kusimika ndege pamoja na karakana ya matengenezo ya ndege za kivita aina ya F-35 katika Kituo cha Anga cha Al-Azraq nchini Jordan.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yaliharibu kabisa ndege tatu za F-35, huku ndege nyingine tatu zikidaiwa kuharibiwa vibaya.

Aidha, IRGC imedai kuwa baadhi ya maafisa, mafundi na wahudumu wa matengenezo wa upande uliolengwa waliuawa katika shambulizi hilo.

Katika sehemu nyingine ya taarifa, IRGC imesema kuwa maeneo ya Kiislamu hayapaswi kuwa vituo vya jeshi linalowalenga raia na watoto, ikisisitiza kwamba mapambano yake yataendelea hadi kile ilichokiita “kumfukuza mvamizi wa mwisho wa Marekani kutoka katika ardhi za Kiislamu.”

Taarifa hiyo imehitimishwa kwa aya ya Qur’ani Tukufu:



﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾



“Ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu, Yeye atakunusuruni na ataziimarisha nyayo zenu.”

(Surat Muhammad: 7).