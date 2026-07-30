Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Nchi zinazosaidia mchokozi zitapokea jibu kali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Idara ya Uhusiano wa Umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) imesema kuwa nchi zinazohusika katika kumsaidia mchokozi zitatakiwa kukabiliana na jibu kali, iwapo hazitarekebisha mwenendo wao.

Katika taarifa yake, IRGC imeipongeza jamii ya Iran kwa kile ilichokiita azma, utashi na msimamo thabiti, ikisema kuwa msimamo huo umeathiri upande wa adui na kuimarisha ari na nguvu ya wapiganaji wa Kiislamu.

Taarifa hiyo pia imesema kuwa usiku uliopita, meli mbili za mafuta zilizokuwa zikisindikizwa na ndege zisizo na rubani za Marekani zilijaribu kuondoka kupitia njia isiyo salama kusini mwa Mlango wa Hormuz, lakini baada ya moto mkubwa kuzuka katika moja ya meli hizo, meli zote mbili zilirudi mara moja.

IRGC imesisitiza kuwa Mlango wa Hormuz uko chini ya udhibiti kamili wa vikosi vya majini vya Walinzi wa Mapinduzi, na kwamba haitaruhusu nchi kutoka maelfu ya kilomita kuingilia masuala ya eneo hilo.

Aidha, taarifa hiyo imeonya kwamba nchi zinazoshiriki katika kusaidia upande unaoendesha mashambulizi dhidi ya Iran zitapokea jibu kali iwapo hazitarekebisha mwenendo wao.

IRGC pia imesema kuwa Mlango wa Hormuz hautafunguliwa maadamu vitisho na uingiliaji wa maafisa wa Marekani katika shughuli za usafirishaji wa majini katika eneo hilo vinaendelea, ikionya kwamba vitisho na uingiliaji huo vinaweza kuongeza zaidi mvutano na kufanya hali kuwa ngumu.