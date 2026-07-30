Iraq yakemea mashambulizi ya anga ya Marekani na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Serikali ya Iraq imelaani mashambulizi ya anga yaliyofanywa na vikosi vya Marekani na Saudi Arabia nchini Iraq leo asubuhi, ikisisitiza kuwa hatua hiyo ni ukiukaji wa mamlaka na uhuru wa taifa la Iraq.

Katika taarifa yake, Serikali ya Iraq imesema: “Tunalaani na kukemea mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vya Marekani na Saudi Arabia yaliyotokea leo asubuhi.”

Serikali hiyo imeeleza kuwa mashambulizi hayo yametokea wakati ambapo serikali ilikuwa bado ikichunguza taarifa kuhusu mashambulizi yanayodaiwa kulenga maeneo ndani ya Saudi Arabia.

Aidha, Baraza la Usalama wa Taifa la Iraq limeamua kuandaa mpango mpana wa kiusalama wa kukabiliana na aina yoyote ya ukiukaji wa mamlaka na uhuru wa Iraq.

Serikali pia imeiagiza Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ikiwemo kuweka kumbukumbu na nyaraka za hali hiyo pamoja na kuchukua hatua za kulinda na kutetea haki za Iraq.