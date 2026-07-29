Tukio la Tatu la Kimataifa la “Sisi ni Wana wa Hussein (as)”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Lifuatalo ni Tangazo la: Wito wa kushiriki katika Kampeni ya utayarishaji wa maudhui ya vyombo vya Habari kwa lengo la kurekodi na kuhifadhi mandhari mbalimbali za Arbaeen ya Imam Hussein (as).

Katika vipengele vifuatavyo:

Picha (za kitaalamu, za simu na mkusanyiko wa picha)

Video (za taarifa, za makala na vlog)

Akili Bandia (picha, video na sauti)

Podcast

Sehemu maalumu:

🔹 Kiongozi wetu, Shahidi, katika njia ya Hussein (as)

(Kurekodi Mandhari za mapenzi na heshima ya wageni wa Arbaeen kwa Kiongozi Shahidi)

🔹 Dunia moja katika kumbatio la Hussein (as)

(Kurekodi mandhari za uwepo wa wageni wa kimataifa na bendera za nchi mbalimbali)

Njia za mawasiliano kwa ajili ya kutuma kazi:

@nahno_abna_alhussain

Mwisho wa kutuma kazi:

22 Septemba 2026