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Kuwait yafuta uraia wa Sheikh Hussein Al-Matouq na wanaharakati wengine watano

30 Julai 2026 - 19:19
Msimbo wa Habari: 1846961
Kuwait yafuta uraia wa Sheikh Hussein Al-Matouq na wanaharakati wengine watano

Amir wa Kuwait ametangaza kufuta uraia wa Ayatullah Sheikh Hussein Al-Matouq na wanaharakati wengine watano. Hatua hiyo imehusishwa na kesi za kiusalama, huku wakosoaji wakilaani uamuzi huo na kuuelezea kama ishara ya kuzorota kwa hali ya kisiasa nchini Kuwait.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Amir wa Kuwait ametoa amri rasmi ya kufuta uraia wa Ayatullah Sheikh Hussein Al-Matouq, mwanazuoni mashuhuri wa Kishia, pamoja na wanaharakati wengine watano wa kisiasa na kiraia.

Hatua hiyo imechukuliwa katika mfululizo wa hatua za kisheria zinazohusishwa na kesi za kiusalama dhidi ya baadhi ya watu wanaoikosoa serikali, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu uamuzi huo.

Baada ya uamuzi huo, baadhi ya wanaharakati walioathirika, akiwemo Mohammed Al-Mutair na Lulwa Al-Hussein, wamekosoa vikali hatua hiyo, wakiitaja kuwa ni uvamizi dhidi ya haki zao na ishara ya kile walichokiita utawala wa kipindi kibaya zaidi cha kisiasa katika historia ya Kuwait.

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