Mamia ya Wajordan Wasaini Wito wa Kuondolewa kwa Vikosi vya Marekani Nchini Jordan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, mamia ya watu mashuhuri nchini Jordan, wakiwemo viongozi wa kisiasa, wanasheria na wanaharakati, wamesaini barua ya wazi wakitaka vikosi vya Marekani viondolewe nchini Jordan.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyoripotiwa na The New York Times, barua hiyo ilisainiwa wiki iliyopita na inawakilisha changamoto ya wazi na isiyo ya kawaida kwa serikali ya Jordan kuhusu uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo.

Waandishi wa barua hiyo wanataka kuondolewa kwa vikosi vya Marekani, huku wakieleza wasiwasi kuhusu uwepo wa kijeshi wa Washington nchini Jordan na athari zake katika hali ya kisiasa na kiusalama ya eneo.

Hatua hiyo imekuja wakati ambapo Mashariki ya Kati inakabiliwa na ongezeko la mvutano wa kijeshi na kisiasa, huku Jordan ikiwa mwenyeji wa vituo vya kijeshi vya Marekani na kuwa mshirika muhimu wa Washington katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa The New York Times, wito huo pia una umuhimu wa kisiasa kwa sababu umetolewa katika nchi ambayo serikali yake imekuwa ikikabiliwa na ukosoaji kuhusu vizuizi dhidi ya uhuru wa kujieleza na upinzani wa kisiasa.

Barua hiyo hivyo inaonyesha kuongezeka kwa sauti za ndani zinazotaka mjadala kuhusu uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Jordan na nafasi ya nchi hiyo katika mivutano ya kijeshi inayoendelea Mashariki ya Kati.