IRGC: Meli Mbili za Mafuta Zasimamishwa Baada ya Kupuuzia Onyo; Nne Zabadilisha Njia Zao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza kuwa katika saa za mwanzo za leo, meli mbili za mafuta zilizodaiwa kuhusika katika ukiukaji wa taratibu zililengwa na kusimamishwa, huku meli nyingine nne zilizokuwa katika mazingira yanayofanana zikibadili njia zao kwa haraka na kurejea zilikotoka.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, IRGC imesema meli hizo mbili zilikuwa zikilindwa angani na jeshi la Marekani, lakini zilipuuza maonyo yaliyotolewa kabla ya hatua za kuzisimamisha kuchukuliwa.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa baada ya operesheni hiyo, meli nne nyingine za mafuta zilibadili mkondo mara moja na kurejea zilipoanzia safari zao.

Aidha, IRGC imesema taarifa iliyotolewa na Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) kuhusu tukio hilo ni ya kupotosha, na imewajulisha wamiliki wa meli pamoja na kampuni za bima kutotegemea taarifa hizo bali kufuata maelekezo ya mamlaka husika.

Mwishoni mwa taarifa yake, IRGC imewashauri wote watakaoathiriwa kutokana na kile ilichokiita upotoshaji wa taarifa kurejea kwa mamlaka zinazohusika ili kushughulikia masuala yao kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa.