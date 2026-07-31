Waziri Mkuu wa Iraq Aagiza Kuimarishwa kwa Tahadhari na Ulinzi wa Kijeshi Nchini Kote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Amiri Jeshi Mkuu wa Iraq ametangaza kuwa Waziri Mkuu wa nchi hiyo, ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi, ameagiza kuongezwa kwa kiwango cha tahadhari na utayari katika kambi zote za kijeshi na vituo vya usalama nchini.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Amiri Jeshi Mkuu pia ameelekeza utekelezaji wa mipango ya kiintelijensia ya tahadhari kwa lengo la kuzuia mashambulizi yoyote au majaribio ya uvamizi yanayoweza kuhatarisha usalama wa taifa.

Aidha, serikali imeagiza kuharakishwa kwa mpango wa kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi kupitia ununuzi na usambazaji wa mifumo ya kisasa ya rada, teknolojia za kugundua vitisho mapema pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga.

Msemaji huyo alisisitiza kuwa jukumu la kulinda usalama wa ndani ni wajibu wa kipekee wa taasisi rasmi za kijeshi na vyombo vya usalama vya Iraq, akiongeza kuwa hakuna upande mwingine unaopaswa kuingilia jukumu hilo.

Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa baadhi ya pande za nje zinajaribu kuingiza ardhi na anga ya Iraq katika mivutano ya kikanda, huku vikosi vya kijeshi na vya usalama vya Iraq vikielezwa kuwa vinaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kiwango cha juu cha nidhamu, utayari na umakini ili kulinda mamlaka na usalama wa nchi.