Muqawama wa Kiislamu Iraq: Jibu kwa Marekani Halitakwepeka Baada ya Arbaeen, Yatoa Onyo kwa Serikali ya Iraq

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Muqawama wa Kiislamu nchini Iraq umetangaza kuwa jibu lake dhidi ya kile ulichokiita mashambulizi ya Marekani "halitakwepeka" na litatolewa baada ya kukamilika kwa shughuli za Ziara ya Arbaeen ya Imam Hussein (as).

Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, Muqawama huo ulisisitiza kuwa hapo awali ulikanusha kwa nguvu zote madai ya kuhusika na mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na miundombinu yake, ukidai kuwa mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na Marekani yalilenga wapiganaji wa Hashd al-Shaabi pamoja na msafara wa huduma kwa mahujaji wa Imam Hussein (as) mjini Karbala.

Taarifa hiyo iliieleza Saudi Arabia kuwa ni mshirika wa sera za Marekani, huku ikihoji mantiki ya kuwashambulia na kuwaua raia wasio na hatia endapo madai ya Marekani kuhusu chanzo cha mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia yangekuwa sahihi.

Aidha, Muqawama wa Kiislamu uliipa serikali ya Iraq hadi tarehe 23 Safar kuchukua msimamo madhubuti kuhusu usalama wa taifa na madai ya kutaka makundi ya muqawama yakabidhi silaha zao, ukisema kipindi hicho kitaonyesha hatua ambazo serikali iko tayari kuzichukua.

Taarifa hiyo imekuja kufuatia kile kilichoelezwa kuwa mashambulizi ya pamoja ya anga ya Marekani na Saudi Arabia yaliyolenga maeneo mbalimbali nchini Iraq. Kwa mujibu wa taarifa ya Hashd al-Shaabi, watu wasiopungua 20 wameuawa na wengine 32 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyolenga makao rasmi ya taasisi hiyo katika mikoa kadhaa ya Iraq.

Muqawama wa Kiislamu umesisitiza kuwa utachukua hatua kwa wakati unaouona unafaa baada ya kukamilika kwa ibada za Arbaeen.