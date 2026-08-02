Balozi wa Iran nchini Pakistan: Hakuna Changamoto ya Nje Itakayovuruga Uhusiano wa Iran na Pakistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Pakistan, Reza Amiri Moghadam, amesema kuwa uhusiano kati ya Iran na Pakistan ni mfano wa uhusiano wa dhati na kuheshimiana kati ya nchi jirani, na kwamba hakuna changamoto au sababu za nje zitakazoweza kuudhoofisha.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, balozi huyo aliandika katika ukurasa wake wa mtandao wa X kwamba kwa rehema za Mwenyezi Mungu, uhusiano wa kindugu kati ya Iran na Pakistan umefikia kiwango ambacho hakuna changamoto, tukio wala shinikizo la nje linaloweza kuvunja mafungamano ya upendo, urafiki na udugu kati ya mataifa hayo mawili.

Amiri Moghadam alisema uimara wa uhusiano huo ni mkubwa kuliko vilele vya Mlima Damavand wa Iran na Mlima K2 wa Pakistan, akisisitiza kuwa msingi wake ni historia ndefu ya ushirikiano na kuheshimiana.

Aidha, alikumbusha kuwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei (Hafidhahullah), katika ujumbe wake wa kwanza wa Mwaka Mpya wa Nowruz, alieleza umuhimu wa kuimarisha uhusiano kati ya Iran na Pakistan na kuendeleza ushirikiano wa kudumu kati ya nchi hizo mbili.

Balozi huyo pia alirejelea ziara ya ujumbe wa ngazi ya juu wa Pakistan uliomjumuisha Waziri Mkuu pamoja na Mkuu wa Jeshi kwenda Tehran na kushiriki katika shughuli za kuaga mwili wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei (Quddisa Sirruh), akisema hatua hiyo ilikuwa ishara ya wazi ya mshikamano, kuheshimiana na urafiki wa kina kati ya mataifa hayo mawili.

Aliongeza kuwa kubadilishana kwa ujumbe wa ngazi za juu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kunaonesha kina cha urafiki, udugu, mshikamano na kuunga mkono kwa pande zote katika nyanja mbalimbali.

Akihitimisha, Amiri Moghadam alitoa wito kwa nchi za Kiislamu na mataifa jirani kuimarisha ushirikiano ili kujenga amani, utulivu na usalama wa kudumu, mbali na vitisho vya nje na vita vinavyoleta uharibifu, kwa lengo la kufanikisha maendeleo na ustawi endelevu kwa wananchi wa eneo hilo.