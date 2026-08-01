Jenerali Rezaei: Mlango wa Hormuz hauhusiani na mfumo wa Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Mwanachama wa Baraza la Utambuzi wa Maslahi ya Mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Jenerali Mohsen Rezaei, amesema kuwa Mlango wa Hormuz hauna uhusiano na Marekani, akipinga kuingilia kwa serikali ya Washington katika masuala yanayohusu eneo hilo.

Katika ujumbe wake wa video kuhusu umuhimu wa Mlango wa Hormuz, Jenerali Rezaei alihoji sababu ya Marekani kuingilia suala linalohusu mataifa mawili ya kikanda, akisema kuwa mlango huo unatumiwa na mataifa mbalimbali duniani.

Alisema: “Dunia nzima inatumia Mlango wa Hormuz, je nchi za Ulaya zinataka Marekani pekee iingilie hatima ya mlango huu? Hakuna nchi inayotaka Marekani iingilie suala la mlango huu.”

Jenerali Rezaei alisisitiza kuwa Mlango wa Hormuz una hali ya kipekee ukilinganisha na milango mingine ya baharini duniani, kwa kuwa ni lango linaloingia katika Ghuba ya Uajemi, tofauti na njia nyingine zilizopo kati ya bahari kuu au bahari mbalimbali.

Alieleza kuwa kwa sababu mataifa mengi yanatumia njia hiyo ya baharini, suala la usimamizi na usalama wake linapaswa kuzingatia maslahi ya nchi za eneo hilo na si kuamuliwa na nguvu za nje.

Aidha, Rezaei alisema Iran ina mashaka na nia ya Marekani katika eneo hilo kutokana na historia ya mivutano kati ya Tehran na Washington, akisisitiza kuwa Iran na Marekani zimekuwa katika hali ya mgogoro kwa muda mrefu.