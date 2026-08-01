Kwa nini mataifa makubwa ya kiuchumi yana hofu ya kufungwa kwa Mlango wa Bab al-Mandab?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Uchumi wa dunia unaendelea kukabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazotokana na misukosuko katika njia muhimu za baharini, huku sasa ukikabiliwa na wasiwasi mpya unaohusiana na uwezekano wa kuvurugika kwa usafiri wa meli katika Mlango wa Bab al-Mandab.

Mlango huo wa kimkakati, unaounganisha Bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden, una nafasi muhimu katika usafirishaji wa nishati na biashara ya kimataifa. Usumbufu wowote wa kiusalama katika eneo hilo unaweza kusababisha athari kubwa zinazoweza kufikia masoko ya mafuta na bei za bidhaa mbalimbali duniani.

Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa njia za baharini kama Bab al-Mandab na Mlango wa Hormuz zina umuhimu mkubwa kwa mzunguko wa biashara ya kimataifa, kwa kuwa sehemu kubwa ya usafirishaji wa mafuta, gesi na bidhaa mbalimbali hupitia maeneo hayo.

Kutokana na umuhimu huo, mataifa makubwa ya kiuchumi yanafuatilia kwa karibu hali ya usalama katika maeneo hayo, yakihofia kuwa kuongezeka kwa mvutano kunaweza kusababisha kupanda kwa gharama za usafirishaji, ucheleweshaji wa minyororo ya ugavi na ongezeko la bei za bidhaa kwa walaji duniani kote.

Mlango wa Bab al-Mandab umeendelea kuwa moja ya maeneo muhimu ya kimkakati duniani kutokana na nafasi yake katika kuunganisha masoko ya Asia, Afrika na Ulaya kupitia njia za baharini.