Jeshi la Iran: Hatima ya marubani watatu wa Su-24 bado haijajulikana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Akrami Nia, amesema kuwa uchunguzi bado unaendelea kubaini hatima ya marubani wa ndege za kivita aina ya Su-24 waliotekeleza operesheni ya kijeshi dhidi ya kambi ya Marekani ya Al Udeid.

Akizungumza kuhusu operesheni za anga dhidi ya vituo vya maadui, Jenerali Akrami Nia amesema kuwa hadi sasa upande wa Qatar umesema hauna taarifa kuhusu hatima ya marubani hao watatu wala haujaeleza hali yao ya kisheria.

Amesema operesheni hiyo ilikuwa na changamoto kubwa kutokana na kuwepo kwa mifumo mingi ya ulinzi wa anga katika eneo hilo, lakini ilipangwa kwa ujasiri na kukabidhiwa kwa marubani wanne wa Jeshi la Anga la Iran, akiwemo shahidi Brigedia Jenerali Majid Kazemi.

Msemaji huyo wa Jeshi la Iran alieleza kuwa sehemu kubwa ya njia ya safari ya ndege hizo ilipita juu ya Ghuba ya Uajemi, akibainisha kuwa kugundua ndege juu ya maeneo ya nchi kavu huwa na changamoto kutokana na milima na mazingira ya asili yanayoweza kutoa kinga, tofauti na maeneo ya majini ambako ndege huwa rahisi kuonekana.

Aidha, alisema ndege za aina ya Su-24 ni kubwa zaidi ukilinganisha na baadhi ya ndege nyingine za kivita, jambo linaloweza kurahisisha kugunduliwa na mifumo ya ufuatiliaji ya adui wakati wa safari zake juu ya maeneo ya wazi ya bahari.