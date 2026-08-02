IRGC: Mpango wa Kuivua Hamas Silaha Umeshindwa Kimkakati, Hautafanikiwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetoa taarifa kwa mnasaba wa kumbukumbu ya miaka miwili tangu kuuawa kwa aliyekuwa Mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Hamas, Ismail Haniyeh, likisema kuwa mpango wa kuivua Hamas silaha umefeli kimkakati na hautafanikisha malengo yake.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, taarifa hiyo ilieleza kuwa kuuawa kwa Haniyeh kumeongeza azma na uthabiti wa wananchi wa Palestina pamoja na wapiganaji wa Hamas kuendelea na njia yake, huku pia kukiimarisha ujumbe wa muqawama na kuongeza uungwaji mkono wa kimataifa kwa kadhia ya Palestina.

IRGC imesema kuwa kuuawa kwa Ismail Haniyeh mjini Tehran wakati akiwa mgeni rasmi katika hafla ya kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kulikuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa pamoja na uvunjaji wa mamlaka na uhuru wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa kuendelea kwa vita na mashambulizi katika Ukanda wa Gaza, kusambaa kwa mapigano hadi kusini mwa Lebanon, pamoja na migogoro iliyohusisha Iran, kumeweka wazi zaidi sura ya utawala wa Kizayuni kwa mtazamo wa Iran. Aidha, IRGC imedai kuwa uungwaji mkono wa kijeshi na kisiasa unaotolewa na Marekani na baadhi ya mataifa ya Magharibi, pamoja na ushirikiano wa baadhi ya tawala za eneo hilo, unazifanya zibebe wajibu wa kimataifa kwa uhalifu unaodaiwa kufanywa dhidi ya Wapalestina.

Katika taarifa hiyo, IRGC pia imesema kuwa damu za mashahidi wa Iran na Palestina, akiwemo Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Imam Sayyid Ali Khamenei (Quddisa Sirruh), Ismail Haniyeh, Sayyid Hassan Nasrallah, Jenerali Qassem Soleimani na mashahidi wengine wa muqawama, zimekuwa alama ya mshikamano wa Waislamu katika kukabiliana na ubeberu.

Aidha, jeshi hilo limesema kuwa ujumbe wa muqawama dhidi ya Uzayuni na ubeberu umeendelea kupata uungwaji mkono mkubwa duniani, jambo linalodhihirishwa na maandamano na sauti za kulaani yanayoendelea katika nchi mbalimbali kwa ajili ya kuiunga mkono Palestina.

IRGC imesisitiza kuwa kulipiza kisasi kwa damu za mashahidi ni jambo lisiloepukika kwa mtazamo wake, na kwamba mpango wa kuivua Hamas silaha tayari umeshindwa kwa sababu njia ya Ismail Haniyeh ni njia ya heshima, uhuru na mapambano ambayo itaendelea hadi kufikiwa kwa malengo ya Palestina na ukombozi wa Al-Quds.

Mwishoni, IRGC imesisitiza kuwa muqawama dhidi ya Uzayuni utaendelea kusimama imara, ikieleza imani yake kuwa ushindi wa mwisho wa Palestina dhidi ya wanaoikalia ardhi hiyo uko karibu zaidi kuliko maadui wanavyodhani.