Mokhber: Kushambulia miundombinu yetu kutaharibu msingi wa utawala wenu

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Mohammad Mokhber, mwanachama wa Baraza la Utambuzi wa Maslahi ya Mfumo, katika majibu yake kwa vitisho vya Trump dhidi ya taifa la Iran katika mitandao ya kijamii aliandika: Ninyi mnahesabu kwa milinganyo ya kijeshi, lakini sisi tunajibu kwa mantiki ya historia.

Aliongeza: Kushambulia miundombinu ya Iran kutaamsha moja kwa moja mapengo ya tetemeko ambayo juu yake umejengwa usanifu wa utawala wenu kwa miaka 250.

Mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi alisisitiza: Wakati nguzo za mfumo huu zitapoanguka, hakutabaki tena kituo cha amri wala soko la uporaji.