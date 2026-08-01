Ulyanov: Amerika inapaswa kujifunza kutokana na makosa ya kimkakati ya hivi karibuni

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii katika majibu yake kwa matamshi ya Donald Trump, Rais wa Marekani, aliandika: Wakati umefika wa kusimamisha mashambulizi ya kijeshi na kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Ni lazima tujifunze kutokana na makosa ya kimkakati ya hivi karibuni.

Trump katika jibu lake kwa swali kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa majibu ya kijeshi ya Iran dhidi ya uchokozi wa Marekani alidai: Wao labda sasa watakuwa na nguvu kidogo, lakini baadaye watakuwa dhaifu zaidi.

Ulyanov hapo awali pia alikuwa amesisitiza kwamba mzozo kati ya Iran na Amerika hauna suluhisho la kijeshi.