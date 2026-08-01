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Ulyanov: Amerika inapaswa kujifunza kutokana na makosa ya kimkakati ya hivi karibuni

1 Agosti 2026 - 20:29
Msimbo wa Habari: 1847573
Source: ABNA
Ulyanov: Amerika inapaswa kujifunza kutokana na makosa ya kimkakati ya hivi karibuni

Mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa, katika majibu yake kwa matamshi ya Rais wa Marekani kuhusu Iran, alisema: Ni lazima tujifunze kutokana na makosa ya kimkakati ya hivi karibuni.

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii katika majibu yake kwa matamshi ya Donald Trump, Rais wa Marekani, aliandika: Wakati umefika wa kusimamisha mashambulizi ya kijeshi na kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Ni lazima tujifunze kutokana na makosa ya kimkakati ya hivi karibuni.

Trump katika jibu lake kwa swali kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa majibu ya kijeshi ya Iran dhidi ya uchokozi wa Marekani alidai: Wao labda sasa watakuwa na nguvu kidogo, lakini baadaye watakuwa dhaifu zaidi.

Ulyanov hapo awali pia alikuwa amesisitiza kwamba mzozo kati ya Iran na Amerika hauna suluhisho la kijeshi.

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