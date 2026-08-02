"Mojawapo ya Sababu Kuu za Kujiondoa kwa Trump Mbele ya Iran Kwa Mtazamo wa Al-Mayadeen"

Kwa mujibu wa shirika la habari Abna, mwandishi wa Al-Mayadeen nchini Marekani aliripoti kwamba upungufu wa makombora ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani ni sababu ya msingi katika uamuzi wa Trump wa kuahirisha shambulio dhidi ya Iran na kujiondoa tena mbele ya nchi hiyo.

Mwandishi wa mtandao wa Al-Mayadeen alifafanua kwamba hatua hii ilifanyika baada ya juhudi za J.D. Vance, makamu wa rais wa Trump, na mwenyekiti wa Wakuu wa Pamoja wa Majeshi ya Marekani kumzuia Trump.

Saa chache zilizopita, Donald Trump, Rais wa Marekani, kwa kujiondoa tena kuhusu shambulio linalodaiwa dhidi ya Iran, alidai kwamba amekubali kufuta shambulio dhidi ya Iran.

Kauli za Trump zilitolewa saa chache baada ya tovuti ya habari ya Axios kudai kwamba Mohammed bin Salman, mwanamfalme wa Saudia, katika mazungumzo ya simu na rais wa Marekani, alionyesha wasiwasi kuhusu mpango wa Washington wa kutekeleza mashambulio mapya makubwa dhidi ya Iran.

Axios iliripoti kwa kunukuu chanzo kinachofahamu mazungumzo hayo ya simu kwamba bin Salman alimwomba Trump aepuke kuongeza mvutano na aache mashambulio makubwa dhidi ya Iran.

Hii ni wakati ambapo jana Fox News kwa kunukuu makadirio ya "Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati na Kimataifa" ilikiri kwamba hifadhi ya makombora ya kukinga ya THAAD ya Marekani imepungua kutoka 452 kabla ya vita hadi chini ya 278.

Kulingana na ripoti hii, hifadhi ya Marekani ya makombora ya kukinga ya Patriot pia imepungua kutoka takriban 2300 kabla ya vita hadi chini ya 827.