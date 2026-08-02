Ayatollah Ahmad Marvi: Heshima, Uhuru na Ustawi wa Mataifa Hulindwa kwa Kusimama Imara na Muqawama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Msimamizi wa Haram Tukufu ya Imam Ridha (a.s), Ayatollah Ahmad Marvi, amesema kuwa heshima, uhuru na kujitegemea kwa mataifa hulindwa kupitia kusimama imara na muqawama, huku akisisitiza kuwa kujisalimisha au kulegeza msimamo mbele ya adui huongeza ujeuri wake na huwanyima watu ushindi na msaada wa Mwenyezi Mungu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Ayatullah Marvi alitoa kauli hiyo alipokutana na Balozi mpya wa Iraq nchini Iran. Alisema kuwa lau Iran ingetegemea nguvu nyingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, isingepata matokeo isipokuwa kushindwa. Hata hivyo, kwa kutegemea uwezo wa Allah Mtukufu, ushindi hubaki kuwa matumaini ya kweli, akitoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuzingatia ukweli huo katika maamuzi yao.

Ayatullah Marvi Msimamizi wa Haram Tukufu ya Imam Ridha (a.s.), Ayatullah Ahmad Marvi, amesema kuwa heshima, uhuru na kujitegemea kwa mataifa haviwezi kulindwa isipokuwa kwa kusimama imara na kuendeleza muqawama, akionya kuwa kulegeza msimamo mbele ya adui huongeza ujasiri wake na kuondoa sababu za kupata nusura ya Mwenyezi Mungu. kuwa maadui hawakubaliani na heshima, uhuru na maendeleo ya Waislamu, hususan wafuasi wa Madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s.). Alieleza kuwa wakati mwingine huonyesha misimamo ya kirafiki kwa baadhi ya nchi au makundi, lakini hatua hizo hutokana na maslahi yao ya kisiasa na kiukoloni, si kutokana na nia njema.

Aidha, alisema kuwa maadui hufanya maamuzi kwa kutegemea hesabu za kidunia pekee bila kuzingatia sunnah za Mwenyezi Mungu na sababu za ushindi wa kiungu. Kwa mujibu wake, hawakufanikiwa kutimiza malengo yao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yakiwemo kuuangusha mfumo wa Kiislamu, kuharibu uwezo wa makombora ya Iran au kuondoa uwezo wake wa nyuklia, licha ya uwezo mkubwa waliokuwa nao.

Akizungumzia baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi, Ayatullah Marvi alisema kuwa kadiri zinavyoonyesha udhaifu na kujisalimisha mbele ya madola yenye nguvu, ndivyo zinavyozidi kudhalilishwa. Alisisitiza kuwa mataifa hayo yanapaswa kusimama pamoja na wananchi wao ili kuimarisha uwezo wa kukabiliana na changamoto za nje.

Mwishoni, Ayatullah Marvi alitoa pole kufuatia kuuawa kwa baadhi ya wanachama wa vikosi vya Hashd al-Shaabi nchini Iraq. Alisema tukio hilo lilikuwa sehemu ya kulipiza kisasi kufuatia mahudhurio makubwa katika mazishi ya Imam Shahidi, akiongeza kuwa vitendo vya aina hiyo haviwezi kufanikisha malengo ya wahusika wake bali vinaonesha kushindwa kwao mbele ya mshikamano wa wananchi.