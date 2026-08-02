Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masirah, Muhammad al-Farah, mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya vuguvugu la Ansarallah, ameonya kuhusu juhudi za Saudia za kuwavutia baadhi ya watengenezaji wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo la kuwatumia katika vita vya kisaikolojia dhidi ya watu wa Yemen, na akasisitiza kwamba harakati hizi zinafanywa katika mfumo wa juhudi za kuathiri maoni ya umma na kudhoofisha mstari wa ndani kupitia zana za habari na dijitali.

Al-Farah katika chapisho kwenye ukurasa wake binafsi kwenye jukwaa la "X" aliongeza kwamba baadhi ya watengenezaji wa maudhui wamekubali kuwa zana za kuhudumia programu za nje badala ya faida za kifedha. Alibainisha kwamba umaarufu na ushawishi walioupata zamani haukuwa wa bahati mbaya, bali ulikuwa matokeo ya misimamo yao inayolingana na malengo ya watu wao na kusimama pamoja na raia katika nyakati ngumu.

Alidokeza kwamba kuungana kwa baadhi ya wanaushawishi na upande wa mvamizi kumesababisha kupungua kwa msingi wao wa watu na kupoteza sehemu kubwa ya uaminifu wao, hivi kwamba hadhira sasa inawaona kama zana zinazotumiwa kutekeleza kampeni za habari dhidi ya jamii, wakati hapo awali walikuwa na uaminifu mpana wa wafuasi wao.

Mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya Ansarallah alisisitiza kwamba uzoefu wa zamani umeonyesha kwamba watu wengi mashuhuri walio na ushawishi katika nafasi ya dijitali walipoteza hadhi yao baada ya kubadilisha misimamo yao na kushiriki katika kampeni za habari zinazomfaa Saudia.

Al-Farah aliongeza kwamba matumizi mabaya ya wanaushawishi katika kampeni kama hizo si faida halisi kwao, bali ina athari mbaya kwenye rekodi na msimamo wao na inawaweka katika mgongano na maoni ya umma.

Al-Farah alituma ujumbe wa moja kwa moja kwa watengenezaji wa maudhui katika nafasi ya mtandao, akiwaomba wahifadhi msimamo wao na heshima mbele ya watu, na wajue kwamba uaminifu uliojengwa juu ya misimamo ya kimsingi ni wa thamani kuliko faida yoyote ya kifedha ya muda, na kwamba kurejesha uaminifu uliopotea wa umma katika siku zijazo itakuwa vigumu.