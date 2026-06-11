Trump: Marekani Itaishambulia Iran na “Kwa Nguvu Kubwa”, Aonya Kurudi kwa Mashambulizi ya Mabomu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Marekani, Donald Trump, ametoa kauli kali akieleza kuwa Marekani itaendelea na mashambulizi dhidi ya Iran kwa nguvu kubwa zaidi endapo itahitajika.

Katika mahojiano na waandishi wa habari, mwandishi mmoja aliuliza: “Je, mnaanza tena mashambulizi ya mabomu?”

Trump alijibu moja kwa moja: “Ndiyo. Tutafanya hivyo.”

Kauli hiyo imekuja katika kipindi cha kuendelea kwa mivutano ya kijeshi kati ya Marekani na Iran, ambapo pande zote zimekuwa zikitoa matamko makali na hatua za kijeshi zinazozidisha wasiwasi wa hali ya usalama katika Mashariki ya Kati.

Taarifa hiyo imezua mijadala mipya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa operesheni za kijeshi na athari zake kwa utulivu wa kikanda na kimataifa, huku wachambuzi wakionya kuwa hali inaweza kuingia katika awamu mpya ya mivutano iwapo mazungumzo ya kidiplomasia hayatafanikiwa.