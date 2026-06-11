Taarifa ya magaidi wa Marekani kuhusu uvamizi mpya dhidi ya ardhi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) imetangaza kwamba vikosi vya Marekani vimeanza awamu mpya ya mashambulizi yanayoitwa mashambulizi ya kujihami dhidi ya shabaha kadhaa nchini Iran.

Wakati huo huo, afisa mmoja wa Marekani katika mazungumzo na tovuti ya habari ya Axios alithibitisha kwamba mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yameanza.

Channel 12 ya utawala wa Israel pia iliripoti kwa kunukuu afisa wa Marekani kwamba vikosi vya Marekani vimeanza mashambulizi yao dhidi ya shabaha nchini Iran.

Al Jazeera pia imetangaza kwamba awamu mpya ya mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya shabaha ndani ya Iran inafanyika.