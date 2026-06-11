Jaribio la Trump kuwadhibiti Wademokrasia; Ombi la kuidhinisha bajeti ya Bilioni 350

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani ambaye kwa sababu ya siasa zake za kuingilia kati na uvamizi dhidi ya Iran, ameikabili jeshi la Marekani na gharama kubwa sana, amewataka wabunge washirika wake katika Bunge kuidhinisha haraka mswada wa bajeti ya nyongeza ya dola bilioni 350 wa Pentagon.

Ili kukabiliana na upinzani mkali na wa pamoja wa Wademokrasia dhidi ya ongezeko la bajeti ya kijeshi, Trump amewaomba Warepublican kuendeleza mfuko huo mkubwa wa kifedha kupitia mchakato wa sheria ya "upatanisho wa bajeti".

Ombi hili la Trump linakuja katika mfumo wa juhudi za Ikulu kuu ya Marekani kupata bajeti ya ulinzi ya dola trilioni 1.5 kwa mwaka wa 2027 ambayo haijawahi kushuhudiwa, ambapo dola bilioni 350 zake zinapaswa kuidhinishwa kupitia mchakato wa haraka wa "upatanisho wa bajeti" bila kuhitaji kura nyingi maalum katika Seneti.

Utaratibu huu maalum unaoruhusu chama tawala kuidhinisha mswada kwa kupata tu kura nyingi za kawaida, bila kuhitaji kura 60 katika Seneti.

Takriban wawakilishi wote wa chama cha Wademokrasia wamepinga huu utiaji wa dola bilioni 350 kwenye mwili wa jeshi la Marekani na wanauona kama sababu ya kuzidisha nakisi ya bajeti ya nchi hiyo.