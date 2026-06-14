New York Times: Kivuli cha Epstein kinamfuatilia Trump; mgogoro wa kisiasa kwa serikali ya Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Maureen Dowd, mwandishi wa Marekani, katika safu yake katika gazeti la New York Times aliandika kwamba kesi ya Jeffrey Epstein, bilionea aliyepatikana na hatia ya uhalifu wa kingono, inaendelea kuwa mzigo mkubwa wa kisiasa kwa Donald Trump, rais wa Marekani, na serikali yake, na juhudi zote za Ikulu ya Marekani za kugeuza umakini kutoka kwayo hadi sasa hazijafaulu.

Mwandishi, akianza na utangulizi wa kejeli kuhusu kuenea kwa imani katika uchawi na mizimu katika utamaduni wa watu wa Marekani, aliandika kwamba Trump anaweza kuhitaji "mzizi" wa kumfunga ili amwondoe kivuli cha Epstein.

Kwa mujibu wa New York Times, sehemu kubwa ya watu wa Marekani wanaamini kwamba ukweli kamili kuhusu Epstein bado haujafichuliwa, na kuna utata mwingi kuhusu mahusiano yake na mtandao mpana wa marafiki zake.

Mwandishi, akionyesha ukosefu wa uwazi na kuendelea kwa utata katika kesi hii, aliandika kwamba uhusiano wa zamani kati ya Epstein na rais unafanya iwe vigumu kwa Trump kujiondoa kwenye kesi hii au kuwashawishi watu kwamba si muhimu.