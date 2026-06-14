Iran: Kuachiliwa kwa Fedha Zilizozuiwa, Kuondoka kwa Majeshi ya Kigeni Mashariki ya Kati na Kulipa Ushuru wa Hormuz ni Miongoni mwa Masharti ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa huduma zinazotolewa na Iran katika kuhakikisha usalama wa meli zinazopita katika Mlango wa Hormuz zinapaswa kuwa na gharama zinazolipwa, akisisitiza kuwa jukumu hilo linawanufaisha pia wadau wa kimataifa.

Alieleza kuwa kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizozuiwa katika benki za nje kutakuwa sehemu isiyotenganishwa ya makubaliano yoyote yatakayofikiwa kati ya Iran na upande mwingine.

Msemaji huyo pia alisema kuwa katika hatua ya sasa, pande husika zimekubaliana kutolijadili suala la mpango wa nyuklia wa Iran, badala yake kuelekeza mazungumzo katika kumaliza vita na kushughulikia hali ya Lebanon.

Aidha, alisisitiza kuwa uwepo wa kambi za kijeshi na vikosi vya mataifa ya kigeni katika eneo la Mashariki ya Kati unapaswa kukomeshwa, akieleza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha amani na usalama wa kikanda.

Kwa mujibu wa msemaji huyo, hatua zinazochukuliwa na Iran kusimamia usafiri salama wa meli katika Mlango wa Hormuz zinalenga kulinda usalama wa taifa la Iran pamoja na kuhudumia maslahi ya jumuiya ya kimataifa kwa ujumla.