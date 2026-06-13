Uswizi Tayari Kukaribisha Kutia Saini Mkataba wa Iran na Marekani

Kwa mujibu wa ripota wa ABBA akimnukuu Al-Mayadeen, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uswizi imetangaza kuwa nchi hiyo imejipendekeza kuwa eneo linalowezekana la kutia saini mkataba wa maelewano kati ya Marekani na Iran iwapo pande zote mbili zitakubali.

Wizara hiyo iliongeza: "Kama mpatanishi, tunajitahidi kuunga mkono juhudi zinazofanywa za kutia saini mkataba wa maelewano kati ya Iran na Marekani ambao unalenga kuimarisha usitishaji vita."

Ilikuwa ni saa chache tu zilizopita ambapo shirika la habari la Marekani Bloomberg lilidai kuwa Marekani na Iran zinakaribia makubaliano ambayo yanaweza kutiwa saini wiki ijayo huko Geneva, Uswizi.

Shirika la habari la Bloomberg kwa kunukuu vyanzo vilivyojulikana kuwa na ufahamu, liliripoti kuwa Marekani na Iran zinakaribia makubaliano wakati wa mkutano wa kundi la G7 wiki ijayo.

Shirika hili la habari la Marekani katika kuendelea na ripoti yake lilidai kuwa uwezekano ni kwamba makubaliano kati ya Tehran na Washington yatatiwa saini Jumapili ijayo huko Geneva.

Bloomberg iliongeza kuwa makubaliano kati ya Washington na Tehran kwa uwezekano mkubwa yatakuwa kwa namna ya mkataba wa maelewano na si makubaliano ya mwisho.

Habari hii ya madai inakuja wakati mtandao wa Marekani CBS pia uliripoti kwamba Marekani na Iran zinaweza kutia saini mkataba wa maelewano mapema wiki ijayo ambao utafungua njia kwa ajili ya mazungumzo ya makubaliano ya muda mrefu.

Maafisa rasmi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hadi sasa hawajathibitisha madai ya Donald Trump, Rais wa Marekani, kuhusu makubaliano ya mwisho ya kukomesha vita na wametangaza kuwa Tehran bado haijafikia muafaka wa mwisho katika suala hili.