Tehran Yalaani Uchokozi wa Kijeshi wa Marekani Dhidi ya Iran, Yasisitiza Haki ya Kujilinda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetoa taarifa rasmi Jumatano ikilaani hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran.

Katika taarifa hiyo, Wizara imesisitiza kuwa Iran haitasita kutumia haki yake ya msingi ya kujilinda, ikiwa ni pamoja na kulenga maeneo yanayotumika kama vituo vya kuanzia mashambulizi pamoja na kambi, miundombinu na vifaa vya usaidizi vinavyotumika kuendesha au kuunga mkono operesheni za uchokozi dhidi ya Iran.



Wizara hiyo imeeleza kuwa vitendo vya Marekani ni uvunjaji wa wazi wa sheria za kimataifa na ni tishio kwa amani na usalama wa kikanda, hivyo vinapaswa kulaaniwa na jamii ya kimataifa.



Aidha, taarifa hiyo imeongeza kuwa Iran ina haki kamili ya kujibu kwa namna inayofaa dhidi ya vitendo vyovyote vinavyolenga mamlaka, usalama na maslahi yake ya taifa, ikisisitiza kuwa hatua hizo hazitapuuzwa wala kupuuzwa na mamlaka za nchi hiyo.