Axios: Marekani Wasiwasi Kuhusu Nafasi ya Netanyahu ya Kuvuruga katika Makubaliano na Iran

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA, tovuti ya habari ya Axios ikitoa taarifa kutoka kwa vyanzo na maafisa wa Marekani iliripoti kwamba huko Washington kuna wasiwasi kwamba Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, hata kama makubaliano yatakamilika, atakuwa na nafasi ya kuvuruga.

Tovuti hii ya habari pia ilirejelea maelezo ya mazungumzo ya simu ya Alhamisi usiku kati ya Donald Trump, Rais wa Marekani, na Netanyahu na kuongeza kwamba katika mazungumzo haya ya simu, Trump alimwambia Netanyahu kwamba "makubaliano na Iran ni 'bora' na kwamba wakati wa kumaliza vita umefika."

Kulingana na ripoti ya Axios, Trump alimshutumia Netanyahu kwamba anatarajia makubaliano na Iran yatakamilika ndani ya siku chache zijazo.

Afisa mmoja wa Marekani aliiambia Axios kwamba Netanyahu wakati wa mazungumzo haya aligundua kwamba hawezi kumzuia Trump kufikia makubaliano na Iran.

Pia imeripotiwa kwamba ujumbe wa Trump kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kufikia makubaliano na Iran ulimshangaza Netanyahu.

Axios iliripoti kwa kunukuu chanzo kingine kwamba Netanyahu alijikuta nje ya mchakato wa mazungumzo na aliwasiliana na washirika wake huko Washington kupata taarifa.

Wakati huo huo, afisa mmoja wa Marekani aliiambia Axios: "Ikulu ya Marekani ina uhakika kwamba hatimaye Israel itakubaliana na usitishaji vita."

Ripoti hii pia ilidai kwa kunukuu vyanzo kwamba Trump katika dakika za mwisho alizuia utekelezaji wa mashambulizi makubwa ya Israel dhidi ya miundombinu na vituo vya nishati vya Iran.

Afisa mmoja wa Marekani mwishoni alipozungumza na Axios alidai: "Ikiwa Hizbullah itazindua roketi dhidi ya Israel na Iran ikaendelea kukipatia silaha kundi hili, hatua kama hiyo itakuwa kinyume na vifungu vya makubaliano."