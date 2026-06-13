Ufaransa: Iran na Marekani Wachukue Nafasi ya Kufikia Makubaliano

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA akimnukuu shirika la habari la Reuters, "Jean-Noël Barrot", Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, Ijumaa aliwataka Iran na Marekani kutumia nafasi iliyopo kumaliza hali ya sasa na kufikia makubaliano ya awali ya amani.

Barrot katika mahojiano na kituo cha LCI alisema: "Tunawataka pande zote mbili kuchukua fursa hii kumaliza hali ambayo haivumiliki na haina matokeo yoyote isipokuwa hasara kwa pande zote."

Aliongeza: "Huo ndio ujumbe niliompa mwenzangu wa Iran."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa pia alitangaza kwamba alifanya mazungumzo asubuhi ya Ijumaa na Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran.

Reuters hatimaye iliripoti kwamba kauli za Barrot zinatolewa wakati afisa mkuu wa serikali ya Marekani alikuwa ametangaza hapo awali kwamba kufikia makubaliano kati ya Tehran na Washington ni karibu sana.